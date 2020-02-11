الألومنيوم يستعد لـ بني سويف بمعسكر مغلق

قرر الجهاز الفنى لفريق الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى، الدخول بمعسكر مغلق للفريق بمدينة الألومنيوم، استعدادا لمواجهة بني سويف بالجولة الخامسة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





صرح صلاح صالح المشرف علي الفريق بأن ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق قرر رفع حالة الطوارى بالفريق عقب التعادل الايجابي أمام فريق تيلفونات بني سويف بالجولة الماضية.





وأشار المشرف علي الفريق الى أن المدير الفنى قرر الدخول بمعسكر مغلق لمدة 4 أيام بوجود جميع لاعبي الفريق .





وأختتم صلاح صالح حديثه بأن الفريق سيؤدي تمرين صباحي وأخر مسائى لحين السفر لبني سويف يوم الجمعة لرفع معدل اللياقة البدنية للفريق ،والتزام لاعبي الفريق بحالة الانضباط والالتزام داخل المعسكر.





يذكر أن فريق الألومنيوم قد تعادل بالجولة الـ14 أمام فريق تيلفونات بني سويف بنتيجة 2/2 بعد أن كان ما قدما بهدفين نظيفين ليرفع رصيده لـ29 نقطة محتلا المركز الثانى خلف فريق البنك الأهلي.