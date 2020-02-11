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أخبار البلد

فيبروميالجيا.. هيدى كرم : كل حد عنده وجع شديد فى جسمه يشوف الفيديو ده.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:29 م
هيدى كرم
هيدى كرم
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أمل مجدى

نشرت الإعلامية  هيدى كرم ،فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع انستجرام وعلقت على الفيديو لكل حد عنده أوجاع فى جسمه مستمرة ومؤلمة يشوف الفيديو ده ".


وقالت هيدى كرم أنها حضرت مؤتمر توعية عن مرض اكتشافه صعب جدًا ولأنه مرض مؤلم جدًا .

وتابعت هيدى كرم : عدد كبير من سكان العالم بيعانوا من المرض خاصة الستات،ولكن الكثيرات لا تعرف كيف تضع يدها على هذا المرض أوتشخصه ".



واستطردت هيدى كرم قائلة : المرض ده اسمه فيبروميالجيا أو الالتهاب العضلى الليفى ، اكتشافه صعب لانه مبيبانش فى الإشاعات والتحاليل ، ومن 75إلى 90% من المصابين بهذا المرض حول العالم ستات ".



وأكملت "لو بتحسى بوجع شديد ومستمر فى عضلات الجسم والمفاصل وخاصة عند الرقبة وأعلى الصدر وفى عضلات الحوض ومظهرشفى التحاليل اى سبب هيكون التشخيص الصحيح فيبروميالجيا ".

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