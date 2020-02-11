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برلمان

الشعب الجمهوري يستضيف وفد التنسيقية لطرح رؤية الحزب حول الاستحقاقات الانتخابية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:38 م
حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
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حسن رضوان
استضاف حزب الشعب الجمهوري وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والدكتور صفي الدين خربوش الأمين العام للحزب، ويسري شعبان عضو المكتب السياسي للحزب.

عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.

وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.
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