AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شن حملة على وحدات إسكان الشباب المتأخر عليها أقساط مالية بدمياط

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن لجنة الحجز الإدارى المنوط بها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والمرور الدورى على الوحدات المتأخر عليها مستحقات مالية، قامت بشن حملة على عددٍ من الوحدات السكنية "إسكان الشباب" بالحى الرابع، المتأخر عليها أقساط لبنك التعمير والإسكان، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأضاف المهندس محمد رجب: تم خلال الحملة التنبيه على أصحاب الوحدات السكنية المخالفة سرعة التوجه لبنك التعمير والإسكان لسداد المستحقات المتأخرة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم، حيث سيتم توقيع الحجز الإدارى وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية المستحق عليهم قسطان فأكثر.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكى هذه الوحدات السكنية المخالفة، وكذا استمرار تلك الحملات للتمكن من تحصيل المتأخرات المالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع لوحدات مخالفة بالشروق والسادات

"الإسكان": حملات لتحصيل الأقساط المتأخرة على الوحدات السكنية بدمياط

جهاز العاشر من رمضان يشن حملات مكبرة لإزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدينة

برلماني يطالب بسداد مستحقات الإسكان بعد إلغاء غرامات التأخير

الجزار: تسليم 456 وحدة بـ JANNA و288 شقة بـ دار مصر بالعبور 16 فبراير

ترشيحاتنا

هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء.. الإفتاء ترد.. فيديو

مرتضى منصور يوجه رسالة حاسمة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

فى ذكرى ميلاد عمر الحريرى .. قصة مأساة مرضه وسقوطه على خشبة المسرح

فيديوجراف.. لفتة إنسانية من تامر حسني

بسبب صور زفافهما.. عروس وزوجها يواجهان السجن 20 عامًا

الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حصول خواكين فينيكس على الأوسكار.. كواليس جديدة من فيلم الجوكر..صور

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور