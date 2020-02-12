شن حملة على وحدات إسكان الشباب المتأخر عليها أقساط مالية بدمياط

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن لجنة الحجز الإدارى المنوط بها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والمرور الدورى على الوحدات المتأخر عليها مستحقات مالية، قامت بشن حملة على عددٍ من الوحدات السكنية "إسكان الشباب" بالحى الرابع، المتأخر عليها أقساط لبنك التعمير والإسكان، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.





وأضاف المهندس محمد رجب: تم خلال الحملة التنبيه على أصحاب الوحدات السكنية المخالفة سرعة التوجه لبنك التعمير والإسكان لسداد المستحقات المتأخرة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم، حيث سيتم توقيع الحجز الإدارى وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية المستحق عليهم قسطان فأكثر.



