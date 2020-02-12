الصحة: حملة تحصين للأطفال ضد شلل الأطفال منتصف مارس المقبل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات في مختلف القطاعات؛ بهدف دفع العمل بها، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.





وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، خطة الوزارة لضمان استمرار تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن تطعيم جميع الأطفال المتواجدين في مصر سواء المصريين أو الأجانب مواليد الفترة من 1 / 1 /2016 وحتى 22 / 3 /2018 بجرعتين من طعم شلل الأطفال المعطل بالحقن (سولك) باستخدام تقنية الحقن الجزيئي (0.1 سم للحقن بطبقات الجلد بالذراع الأيمن)، ويفصل الجرعتين مدة بينية لا تقل عن شهر.









وأوضحت وزيرة الصحة أن جرعات لقاح شلل الأطفال المعطل تكفي لتطعيم 6 ملايين طفل، كما تم توفير 13 مليون سرنجة 0.1 لتتناسب مع جرعة الطُعم، معلنة أنه سيتم بدء تنفيذ الحملة من منتصف شهر مارس المقبل.



