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بند يتيح لـ ميسي الرحيل عن برشلونة و5 أندية تتنافس عليه.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:44 م
ميسى
ميسى
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "الآن" فيديو مفصلًا أفادت فيه بند يتيح لـ ميسي الرحيل عن برشلونة و5 أندية تتنافس عليه.

كشفت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن عقد ميسي يحتوي بندا سريا أو "بند الهروب" كما يسميه المتابعون، البند يتيح لميسي الخروج من برشلونة بالمجان، نعم بالمجان حيث يمكّن البند اللاعب من الرحيل "مجانا" عن برشلونة بنهاية الموسم، في حال أبلغ الإدارة قبل شهر من تنفيذ البند.

إذ كشفت الصحيفة أن 5 أندية صارت مهتمة بالحصول على خدمات ميسي، خاصة بعد الكشف عن هذا البند السري الأندية الخمسة هي باريس سان جرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وإنتر ميلان.

وقدّرت "لاغازيتا" أن يتراوح الراتب السنوي في العقد الذي سيوقعه ميسي إن ترك برشلونة، بين 50 إلى 85 مليون يورو. 

واعترف ميسي في سبتمبر الماضي خلال إحدى المقابلات بوجود بند في عقده يمكّنه من الرحيل، وعدم تسرعه في تجديد عقده الذي ينتهي في 2021 المقبل. دائما مع ميسي وتجسيدا للمثل القائل مع النجاح الكبير تأتي الأموال الكثيرة ، وفقا للإحصاءات الأخيرة ارتفع الرصيد المالي للنجم الأرجنتيني كثيرا، حتى بلغت ثروته 400 مليون دولار. ووفقا لمجلة "ليكيب" الفرنسية، يتقاضى ميسي 8.3 مليون يورو شهريا، من فريقه برشلونة، وهو ما يعني أنه يتقاضى تقريبا 100 مليون يورو سنويا، إضافة الى عقود الدعاية والرعاية، إذ تربطه عقود مغرية، مع شركات مثل أديداس للمنتجات الرياضية، و بيبسي للمشروبات الغازية، و كونامي ألعاب الفيديو وشركات سيارات وغيرها.

ميسي استغل أيضا ثورة وسائل التواصل الاجتماعي ليجني من تطبيق إنستغرام فقط ما يقرب الـ 21 مليون يورو سنويا، وهو دخل جديد يضاف إلى مصادر الدخل المتعددة للبرغوث.

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