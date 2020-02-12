بعد انفجارين بأمستردام.. الشرطة الهولندية تفحص عبوة مشبوهة في ماستريخت

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن الشرطة الهولندية تفحص عبوة مشبوهة في مدينة ماستريخت، بعد وقوع انفجارين في مكتب بريد بالعاصمة أمستردام.





وكان انفجار وقع في مكتب للبريد بالعاصمة الهولندية أمستردام، ورجحت الشرطة الهولندية أن يكون طرد ملغم هو المتسبب في الحادث.













وأشارت شرطة أمستردام عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى عدم وجود إصابات جراء ذلك الانفجار، مؤكدة أنه تم إرسال سيارة إسعاف واحدة على الأقل إلى مكان الحادث.





ووقع انفجار ثان في مركز البريد ذاته، الذي وقع به الانفجار الأول في العاصمة الهولندية أمستردام.





وأكدت الشرطة الهولندية، أن الانفجار الثاني لم يسفر عن ضحايا أو مصابين.