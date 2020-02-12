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تعليم

طرق الوقاية وأعراض الإصابة.. ندوة توعية عن فيروس كورونا بجامعة المنصورة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:21 م
ندوة توعية
ندوة توعية
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همت الحسينى
استضافت اليوم الأربعاء كليتا التربية والحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة حملة التوعية بفيروس كورونا التي ينظمها كل من إدارة المشروعات البيئية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وفريق المحروسة لخدمة المجتمع.

 تحت رعاية  الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن استراتيجية الجامعة للتوعية بالفيروس في كافة كليات الجامعة ومراكزها الطبية ومستشفياتها بالتعاون مع كليتى الطب والتمريض بالجامعة .

وحاضر فى كلية التربية الدكتورة آية النجيري المدرس بقسم الميكروبيولوجى بكلية الطب جامعة المنصورة بحضور كل من الدكتور محمد العجمى عميد كلية التربية ، الدكتور محمود مندوه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور مصطفى أمين مدير إدارة المشروعات البيئية بجامعة المنصورة ، عدد من أساتذة وطلاب كلية التربية.

كما حاضر فى كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور نوارة سمرة مدرس الميكروبيولوجى بكلية الطب جامعة المنصورة بحضور الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات وعدد من أساتذة وطلاب الكلية.

وأشارت كل من الدكتورة آية النجيرى و الدكتورة نوارة سمرة المدرستين بقسم الميكروبيولوجى بكلية الطب جامعة المنصورة إلى أعراض الإصابة بالفيروس والتي تعد شبيهة بأعراض نزلات البرد والإنفلونزا وطرق انتقال الفيروس المباشرة عن طريق الرزاز المتطاير من المصاب بالفيروس خلال السعال والعطس وغير المباشرة عند لمس الأيدي والأنف دون غسيل الأيدى الاسطح الملوثة بالعدوى والتواجد بالأماكن المزدحمة.

وأضافت كل منهما ان طرق الوقاية من الفيروس تتمثل فى غسل الأيدي واستخدام المناديل عند السعال والنوم عدد ساعات كافية ولبس الكمامات فى الأماكن المزدحمة وتجنب التواجد بجوار اى شخص تظهر عليه اعراض امراض الجهاز التنفسى وتناول المياة باستمرار والنظافة العامة.
وتم تدريب الحضور على كيفية ارتداء الكمامات الواقية واستخدامها والتنوية بوجود أماكن حجر صحى للمشتبه فى إصابتهم بالفيروس داخل مستشفيات جامعة المنصورة.
طرق الوقاية وأعراض الإصابة.. ندوة توعية عن فيروس كورونا بجامعة المنصورة
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