AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المنيا تحصد "الذهبية" في ماراثون العاملين بـ أسبوع سوهاج للجامعات

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:57 م
أسبوع سوهاج للجامعات
"أسبوع سوهاج" للجامعات
Advertisements
ايمن رياض
أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، حصول الجامعة، على الميدالية الذهبية لـماراثون الجامعات" بأسبوع الجامعات الأول بسوهاج، والذي شارك فيه وفود 12 جامعة مصرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملون، إلى جانب فوز الجامعة بالمركز الأول في الألعاب الترفيهية والترويحية، وكذلك تَأهل فريق الكرة الشاطئية للدور الـ8 من البطولة، واستكمال مسابقة القرآن الكريم، وختام منافسات عضو هيئة التدريس، والموظف المثالي، لمرحلتها الثالثة.

وفاز الدكتور محمد عامر، مدير مكتب رعاية الطلاب بكلية العلوم، بذهبية العاملين بالماراثون بعد أن قطع مسافة 3 كيلومتر، من انطلاق الماراثون من أمام ملاعب كلية التربية الرياضية حتى قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي، بعد منافسة قوية بين 600 متسابق.

وفي مسابقات الكرة الشاطئية، تأهل فريق جامعة المنيا الذي يضم من أعضاء هيئة التدريس، الدكتور عادل جلال من كلية التربية الرياضية، والدكتور يسري خلاف من العاملين، والطالب أحمد صفوت، للدور الـ8 من البطولة بعد الفوز على أسوان بهدفين نظفيين وتصدره للمجموعة،  وكذلك تأهل  الدكتور مصطفى محمد في مسابقة الشطرنج للدور النهائي بعد الفوز على منافسيه بجامعة قناة السويس، وجنوب الوادي.

وخلال فقرة الأنشطة الترويحية والترفيهية، حققت جامعة المنيا ممثلة فى الدكتور عمر هاشم المركز الأول في مسابقات الكراسي الموسيقية، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في شد الحبل والذي مثل الجامعة فيها  6 أعضاء من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وفي سياق متصل،  صعد الدكتور وليد مشهور للتصفيات النهائية في مسابقة القرآن الكريم على مستوى الجامعات المشاركة بعد أداء متميز وتمثيل مشرف، واختتمت الدكتور رشا المهدي، ود.أمير ماهر طوبيا ممثلا جامعة المنيا في مسابقة عضو هيئة التدريس والموظف المثالي للجامعات، مرحلتهما الثالثة بالمنافسة والتي شملت العروض التقديمية، والسيرة الذاتية، وتطبيقات التطوير الأنشطة الطلابية والمشاركات المجتمعية في ضوء "رؤية مصر 2030".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معسكرات لطلاب المنيا استعدادا لأسبوع الجامعات

ننشر تفاصيل ألعاب ومسابقات أسبوع الجامعات المصرية في فبراير 2020

جامعة المنوفية تشارك في فعاليات أسبوع الجامعات الأول بسوهاج

أسوان تشارك بأسبوع الجامعات فى سوهاج .. صور

12 أكاديميا و8 إداريين يتنافسون على لقب "المثالي" بأسبوع الجامعات الأول بسوهاج

رئيس جامعة أسوان: الجامعة تتبوأ مكانة متقدمة بفضل العمل الجِّد والتعاون والإخلاص

ترشيحاتنا

الطيار المفصول يفتح النار على الأسطورة.. ومحمد رمضان يبرئ ذمته.. ومساعد الطيار: بقيت في الشارع

أحضرها فى ميكروباص وهرب .. مجهول يسلم مستشفى بلقاس جثة سيدة مصابة بعدة طعنات

لاعب الهلال السعودي يحقق رقما فريدا في دوري أبطال آسيا

دخول الخلاء بسلسلة عليها لفظ الجلالة يجوز في هذه الحالة.. فيديو

توافد العشرات وكبار السن على لجان مدرسة أبوالهول الإعدادية بنين

أخبار الفن.. مأساة فنانة متحولة جنسيا.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال.. وسخرية محمد رمضان من الطيار المفصول.. طلب غير متوقع لأسرة قتيل فيلا نانسى عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الانشغال بالموبايل ينهي حياة مراهقة أثناء عبورها الطريق.. وعائلتها توجه تحذيرا للشباب

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته