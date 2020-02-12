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فن

عرض فيلم احكيلي في سينما الزمالك.. 17 فبراير

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:01 م
ماريان خورى
ماريان خورى
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محمد نبيـل
تشهد سينما الزمالك عرض فيلم إحكيلى للمخرجة ماريان خورىيوم 17 من شهبر فبراير الجارى.

وصرحت ماريان خوري بسعادتها  لوجود جمهور واسع للدراما الوثائقية والأفلام التسجيلية يدرك أهميتها ودورها في نقل المشاعر وتسجيل اللحظات، ولما يقدمه فيلم احكيلي سواءً على مستوى المهرجانات السينمائية أو عروضه التجارية.

وانطلق الفيلم مؤخرًا في سينمات زاوية والزمالك وبوينت 90 وأمريكانا بلازا، في عروض كاملة العدد، عقبها حلقات نقاشية مع مخرجة الفيلم ماريان خوري.

ماريان خوري هي سينمائية مصرية، دخلت مجال السينما كمنتجة و مخرجة على الرغم من خلفيتها التعليمية في الاقتصاد بالقاهرة وأكسفورد، إلا أنها سرعان ما انجذبت نحو عالم السينما بعد تخرجها. واستمر تعاونها الوثيق مع المخرج الراحل الكبير يوسف شاهين لما يقرب من ثلاثين عامًا.

كان الفيلم حصل على جائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية.
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