خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات





ويلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي التونسي بطل دورى أبطال أفريقيا في السادسة مساء بعد غد الجمعة المقبل بالدوحة فى مباراة السوبر الأفريقي.





قال خالد الغندور أنه لا يوجد طيران مباشر من قطر إلى الإمارات كى يتسنى لبعثة الزمالك السفر عقب الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي والتوجه إلى الإمارات لافتا إلى أن البعثة سوف تعود ترانزيت عبر الأردن إلى القاهرة لمدة قصيرة ثم تغادر إلى الإمارات مجددا لخوض لقاء السوبر المصري.





أضاف: اللجنة المنظمة للقاء السوبر المصري منحت نادى الزمالك التذاكر الخاصة بالمباراة من القاهرة إلى أبوظبي والعودة من أبوظبي إلى القاهرة وهذا ليس قرار نادى الزمالك إضافة إلى أن لاعبى الفارس الأبيض يفضلون العودة إلى القاهرة ولو 24 ساعة من أجل التواصل مع أسرهم وذويهم خاصة فى حالة الفوز بكأس السوبر الإفريقي وسيتم استقبالهم بشكل جيد فى المطار من قبل الجماهير العاشقة للكيان الأبيض.

وسوف يتم إذاعة لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي عبر 7 قنوات عربية وعالمية وجاءت القنوات الناقلة على النحو التالي: