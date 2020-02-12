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أخبار العالم

اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين وسط بغداد.. وبيان تحذيري من المتحدث العسكري

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:57 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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محمد علي

اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، بعدما باشرت القوات الأمنية، فتح عدة طرقات في العاصمة العراقية كان المحتجون قد أغلقوها لفترات طويلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وأفادت مصادر لوسائل إعلام محلية بإصابة 17 شخصا بحالات اختناق نتيجة استخدام القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع بكثافة، في محاولة منها للتقدم باتجاه ساحة الخلاني لإعادة المتظاهرين إلى ساحة التحرير. وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني مستخدمة بنادق صيد.


وأكدت المصادر حدوث عمليات كر وفر بين الأمن والمتظاهرين قرب جسر السنك.


كما أكد مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، تسجيل 51 حالة اختناق وإصابة لمتظاهرين وقوات أمنية باحتجاجات بغداد وبابل وذي قار.


وأضاف المصدر أنه جرى تسجيل 27 إصابة واختناقا لمتظاهرين وقوات أمنية في محافظة ذي قار جنوب العراق، وكذلك 7 حالات إصابة واختناق لمتظاهرين في بابل، والباقون في بغداد.


كانت القوات الأمنية قد دعت، المتظاهرين إلى عدم مغادرة ساحة التحرير وسط بغداد، والالتزام بالتظاهر في الساحات المحددة من قبل القوات الأمنية في المناطق والمحافظات.


وقال المتحدث العسكري عبد الكريم خلف إن "أوامر صدرت باتخاذ إجراءات فورية من القيادات المسؤولة في المناطق بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الجسور والمدارس ودوائر الدولة".

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