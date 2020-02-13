أهالي عزبة العنبر بالمنيا يطالبون بتخصيص ميزانية لبناء مدرسة

استغاث المواطن وليد عابدين عبد الستار، المقيم فى عزبة العنبر قرية صفانية مركز العدوة محافظة المنيا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم بناء مدرسة ابتدائى لأبناء القرية وهو ما يجعلهم يقطعون يوميًا مسافة تزيد على 4 كيلومترات حاملين على أكتافهم الحقائب المدرسية فضلًا عن تعرضهم لحوادث السيارات العمارة.





ويقول فى رسالته : نحن أهالى عزبة العنبر قمنا بشراء قطعة أرض على نفقتنا الخاصة عام 2012 لحماية أطفالنا من ما يزيد على 4 كيلو يسيرونها يوميًا للذهاب إلى أقرب مدرسة ابتدائى والعودة إلى منازلهم بالعزبة، ورغم مرور 8 سنوات إلا أنه حتى الآن لم تدرج المدرسة فى مناقصة لميزانية عام 2020 ولم يصدر لها أيضًا قرار تخصيص بالبناء حتى الآن .





وناشد المسئولين النظر إلى طلب أهل العزبة في بناء مدرسة لتقليل الإرهاق الذى يعانى منه الأطفال يوميا بالإضافة إلى تقليل الحوادث المعرضين لها بسبب خطورة الطريق.





للتواصل مع الشاكى : 01156056573 أو 01149880598





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