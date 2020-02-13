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بين الناس

أهالي عزبة العنبر بالمنيا يطالبون بتخصيص ميزانية لبناء مدرسة

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن وليد عابدين عبد الستار، المقيم فى عزبة العنبر قرية صفانية مركز العدوة محافظة المنيا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم بناء مدرسة ابتدائى لأبناء القرية وهو ما يجعلهم يقطعون يوميًا مسافة تزيد على 4 كيلومترات حاملين على أكتافهم الحقائب المدرسية فضلًا عن تعرضهم لحوادث السيارات العمارة. 

ويقول فى رسالته : نحن أهالى عزبة العنبر قمنا بشراء قطعة أرض على نفقتنا الخاصة عام 2012 لحماية أطفالنا من ما يزيد على 4 كيلو يسيرونها يوميًا للذهاب إلى أقرب مدرسة ابتدائى والعودة إلى منازلهم بالعزبة، ورغم مرور 8 سنوات إلا أنه حتى الآن لم تدرج المدرسة فى مناقصة لميزانية عام 2020 ولم يصدر لها أيضًا قرار تخصيص بالبناء حتى الآن .

وناشد المسئولين النظر إلى طلب أهل العزبة في بناء مدرسة لتقليل الإرهاق الذى يعانى منه الأطفال يوميا بالإضافة إلى تقليل الحوادث المعرضين لها بسبب خطورة الطريق.

 للتواصل مع الشاكى : 01156056573 أو 01149880598

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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