اهم الاخبار: أبو العينين يكتسح انتخابات الجيزة.. ورطة منافس الأهلي الإفريقي .. تحذيرات جديدة من الطقس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:





أسفرت المؤشرات الاولية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة عن فوز رجل الصناعة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية محمد أبو العينين فى الانتخابات عن دائرة الجيزة بنسبة 82 % فيما حصل المرشحون الاخرون على نسبة 13 % من الأصوات " اقرأ المزيد " .













دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الكونجرس إلى عدم الموافقة على مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس في إعلان حرب مع إيران " اقرأ المزيد " .









تمسك اتحاد جنوب إفريقيا بخوض فريق صن داونز جميع مبارياته بالدوري المحلى وفقا للجدول المعلن قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها 29 فبراير الجارى بالقاهرة فى إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا " اقرأ المزيد " .









قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا فى الأحوال الجوية لنهاية هذا الأسبوع " اقرأ المزيد " .









أطلق الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، النار على طائرة بدون طيار إسرائيلية "مسيرة"، وذلك عقب اختراقها الأجواء اللبنانية " اقرأ المزيد " .









هاجم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أسماهم بـ«كوكب السلفيين»، حيث سرد قول الله تعالى: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا»، موضحًا أن هذه الآية الكريمة تنطبق على "كوكب السلفيين" أو ما يسمى كوكب التيار السلفي في المجتمع المسلم " اقرأ المزيد " .









يواجه على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى شبح الغياب عن مواجهة الزمالك المقرر إقامتها 20 فبراير الجارى فى نهائى السوبر المصري وذلك فى حال حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة المصري المقبلة " اقرأ المزيد ".









نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مدير قطاع الامن العام فى توجيه ضربة امنية قوية للفاسدين والمتلاعبين فى اموال الدولة وتمكن من ضبط اخطر تشكيل عصابى من موظفى البريد لاستيلائهم على مليار وتسعة وستين مليون جنيه " اقرأ المزيد ".















