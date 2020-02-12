ما الفرق بين تمويل المشروعات والاقتراض من البنك.. فيديو

تلقى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال يقول" ما الفرق بين التمويل وبين الاقتراض من البنك.

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن التمويل هو أن يذهب الشخص للبنك يقدم له دراسة جدوى للمشروع وسجل تجاري ورقم ضريبي ودراسة سوقية ، مشروع يقدم للبنك.





أما القرض هو طلب قرض من البنك ويشترط أن يكون متعثر والقرض حكمه حسب الحاجة القرض للضروريات والحاجيات القرض حرام لكن في حالة أو حالتين منزوع الإثم.



