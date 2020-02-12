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ديني

ما الفرق بين تمويل المشروعات والاقتراض من البنك.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:55 م
ما الفرق بين تمويل
ما الفرق بين تمويل المشروعات وبين الاقتراض من البنك
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محمود ضاحي
تلقى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال يقول" ما الفرق بين التمويل وبين الاقتراض من البنك.
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن التمويل هو أن يذهب الشخص للبنك يقدم له دراسة جدوى للمشروع وسجل تجاري ورقم ضريبي ودراسة سوقية ، مشروع يقدم للبنك.

أما القرض هو طلب قرض من البنك ويشترط أن يكون متعثر والقرض حكمه حسب الحاجة القرض للضروريات والحاجيات  القرض حرام لكن في حالة أو حالتين منزوع الإثم.

وأكمل: ساكن في سكن صغير ولا حل سوى ان أخذ قرض لشقة لو لم أخذ القرض لن أعرف اعيش هذه ضرورات منزعة الاثم، علاج الابن ولاحل آخر أمامه يجوز أخذ القرض، ومن يحدد الضرورة والحاجة المفتي ولابد فيها من الحضور وحكاية القضية بتفاصيلها.
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