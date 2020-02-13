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شاهد | احتفالات أهالي الجيزة بفوز محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:56 ص
احتفالات أهالى الجيزة
احتفالات أهالى الجيزة
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آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" لقطات لاحتفالات أهالي الجيزة باكتساح محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن في الانتخابات التكميلية بالجيزة، في كل اللجان.

ورفع أهالي الجيزة صور رجل الصناعة محمد أبوالعينين وسط هتافات مؤيدة فرحة بفوزه في الانتخابات.

وهنّأت أسرة قناة صدى البلد وبرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، رجل الأعمال والصناعة محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على فوزه الكاسح والمستحق فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمحافظة الجيزة.

وقالت هند النعسانى، خلال حديثها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن محمد أبو العينين له أيادٍ بيضاء فى كل بقعة من أرض مصر، ونموذج للنجاح ومصدر إلهام للكثير من الشباب.

وتابعت محمد أبو العينين كان صوت مصر الواعى فى المحافل الدولية المختلفة فى الاحداث المختلفة وعنده القدرة على التواصل مع الدلو العربية والأوروبية، وهو رجل دولى من الطراز الأول ولديه خبرة كبيرة من الرقابة والتشريع.

واحتفلت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن باكتساح محمد أبو العينين في كل اللجان الفرعية بالجيزة بعد فرز 60 لجنة بحصد 24 ألف صوت وفق النتائج الأولية.

وردّد أعضاء حزب مستقبل وطن بعض الهتافات وسط الفائز بالانتخابات رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن مُرددين: «مستقبل وطن أهم، تحيا مصر تحيا مصر، يحيا قضاء مصر العادل، ويحيا الإشراف القضائي العادل، مبروك على حزب مستقبل وطن الانتخابات النزيهة».

ووصل رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى غرفة عمليات حزب مستقبل وطن للاحتفال باكتساحه في كل اللجان بالجيزة.
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