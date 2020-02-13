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تعليم

جامعة مصر للعلوم تنظم ورشة حول «المشروع القومي للمياه والطاقة»

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:03 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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قســـم التعليــــم
تنظم كلية الهندسة بالجامعة يوم الأربعاء المقبل "19 الشهر الجاري" ورشة عمل تحت عنوان «مشروع مصر القومي للمياه والطاقة» بالتنسيق مع جامعة زويل.

يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وللمساهمة فى إنتاج أبحاث تطبيقية تخدم المجتمع المحلي من خلال توفير المياه واستصلاح الأراضي الزراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية. 

وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، أن ورشة العمل تقام ضمن خطة بحثية تستهدف فى المقام الأول تحويل جميع منتجات الجامعة البحثية الى أنشطة تطبيقية لخدمة المجتمع وأشار الى أن جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا أصبحت بالفعل إحدى الجهات التى تكمل الخطة القومية للبحث العلمي لإنجاز مهمات محددة تخدم المجتمع البحثى فى الجامعة والمجتمع المحلى المصري.

من جانبه قال الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة أن ورشة العمل سيتم خلالها مناقشة العديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والعمل على تطوير والتوسع في زراعة ملايين الأفدنة الى جانب متابعة تصميم مشروع مصر القومي للمياه والطاقة وتحديد الجدوى الاقتصادية منه.

وأضاف أن ورشة العمل ستناقش أيضًا عدة أبحاث علمية تهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية من المياه تعادل الكهرباء التي ينتجها السد العالي عدة مرات إلى جانب بحث كيفية توفير أكثر من 12 مليار متر مكعب مياه بسبب تبخر مياه بحيرة السد وذلك للمساهمة فى استصلاح كثير من الأراضي والتوسع في زراعتها.
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