فى زيارة مفاجئة.. "المغربي" يتفقد المدينة الجامعية ببنها ويلتقي بالطلاب.. صور

تفقد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، في زيارة مفاجئة المدينة الجامعية للبنين بكفر سعد، للاطمئنان على إجراءات تسكين الطلاب داخل المدن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتفقد المغربى خلال جولته مخازن التغذية والمطابخ والمطاعم للاطمئنان على تاريخ صلاحية المنتجات والمواد الغذائية ومراحل إعداد وطهي الطعام وفقا للاشتراطات الصحية وذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن

كما تفقد المغربى العيادة الطبية وتجهيزاتها واطمأن على تواجد الأطباء وهيئة التمريض، مؤكدا أن هناك حملات توعية موسعة لطلاب المدن الجامعية والكليات عن فيروس كورونا واتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة.

كما التقى نائب رئيس الجامعة بالطلاب داخل المدينة واستمع خلالها إلى آرائهم فى بعض الأمور الخاصة بالإقامة في المدينة الجامعية.

وأكد المغربى خلال الجولة على ضرورة تذليل اى عقبات او مشاكل قد تواجه الطلاب خلال اقامتهم بالمدن الجامعية والعمل على راحتهم والاهتمام بالأنشطة الطلابية.