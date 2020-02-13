وزير التعليم: الزيادة السكانية تلتهم كل ما يتم بناؤه من فصول جديدة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول وتسابق الوزارة الزمن لبناء فصول، حيث تم بناء 20 ألف فصل دراسي خلال الفترة القليلة الماضية ، ولكن الزيادة السكانية التهمت منها 17 ألف فصل.









وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العام الدراسى 2018 كان ثريا جدا فى قطاع التعليم ، حيث تم العمل مع خبراء كثيرين لبناء وتحديد المهارات التى يكتسبها الأطفال فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى النظام الجديد حيث تم بناء كل هذه المناهج فى غضون 6 شهور فقط.





وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه خلال العام الماضى تم التعاون مع 12 شريكا لبناء المناهج وتوفير محتوى رقمى على بنك المعرفة وتوفير مناهج للمرحلة الثانوية، وتم تدريب معلمين وتم إعداد المناقصة التى تشارك فيها عدة وزارات لشراء التابلت، وإنشاء المدارس اليابانية، والعام الدراسى الماضى تم إطلاق النظام الجديد للتعليم واستفاد منه 2 ونصف مليون طالب فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.





وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن رحلة توصيل الألياف الضوئية والانترنت فى 2500 مدرسة ثانوى شهدت مجهود كبير من الوزارة والشركات والجهات المعاونة، وتم بناء وافتتاح مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، كما أن الأبنية التعليمية أنشئت قرابة 10 آلاف فصل بتكلف تقدر بقرابة 4 مليار جنيه، مشددا على أن مركز ذوى الاحتياجات الخاصة الذى طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسى تم البدء فى حفره بمشاركة وزارة الداخلية.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن منح نفس الفرصة التعليمية لجميع الطلاب بغض النظر عن مستواهم شيء مهم جدا فى منظومة التعليم ، مشيرًا إلى أنه تم بناء مناهج الصف الثانى الابتدائى فى صيف 2019، و جار بناء مناهج التربية الفكرية وجار إعداد دليل معلم للطلاب المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة





جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدى يومين، العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.





و يقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، فى الجلسة الافتتاحية عرضًا بعنوان "بناء النظام التعليمي الجديد"، بالإضافة إلى كلمات للدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدرا المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي.



