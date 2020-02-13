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محافظات

رغم تحسن الجو..استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ .. صور

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:37 ص
رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ
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محمود زيدان
واصل رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، برئاسة هاني يوسف، رئيس المركز والمدينة، أعمال رفع مياه الأمطار المتراكمة في عدد من شوارع القرى بسبب موجه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة الأيام الماضية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع مياه ومخلفات الأمطار من الشوارع، خاصة في مداخل المدارس والمساجد والمنشآت الخدمية والأهلية والحكومية وطرق المقابر.

وتحسنت الأحوال الجوية في محافظة كفر الشيخ، بشكل كبير، وانتظمت حركة الصيد والملاحة في البحر المتوسط، لتحسن حالة الطقس، بعد توقف دام لعدة أيام.

وسجلت درجة الحرارة في كفر الشيخ، اليوم، 20 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 43 %، بينما بلغت سرعة الرياح وشدتها 8 كم/ ساعة، ما تسمح بممارسة أنشطة الصيد.

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رغم تحسن الجو..استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ .. صور
رغم تحسن الجو..استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ .. صور
رغم تحسن الجو..استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ .. صور
رغم تحسن الجو..استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ .. صور
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