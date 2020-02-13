700 ألف قضية خلع و5 ملايين طلب رؤية أمام محاكم الأسرة سنويا .. أخاف ألا أقيم حدود الله ومابيستحماش الأبرز

ملايين الدعاوى التى تعج بها محاكم الأسرة سنويا، تحمل ملايين الأسباب التى يستند إليها أصحابها للحصول على احكام بالطلاق أو الخلع، وكذلك النفقة والطاعة والرؤية.





تتنوع الأسباب حسب المحامين، وكذلك شكاوى الضحايا كما يصفون أنفسهم فى المذكرات امام هية المحكمة، معظم هذه الأسباب يقبله العقل ،والبعض الاخر مبالغ فيه من اجل اقناع المحكمة بمظلوميتهم للحصول على أحكام الطاق والخلع.





ووفقا لاحصائيات صادرة من جمعيات حقوق المرأة، نجد ان محاكم الاسرة تنظر اكثر 3 ملايين و500 الف دعوى تتعلق بالأسرة سنويا معظمها يرتبط بدعاوى الطلاق والخلع والنفقة والتعليم ...، وتشير الاحصائيات الى ان حالات الخلع المتداولة فى المحاكم اقتربت من 700الف حالة سنويا اما الرؤية فتعدت ال5 ملايين حالة.





"اخاف ان اقيم حدود الله " ، تعد من اكثر الجمل التى تعج بها دعاوى الطلاق والخلع، فهى تحمل مضمون واحد وليس اكثر.. وهو سبب نادرا ماتستند اليه المحكمة ،الا اذا قدمت مقيمة الدعوى مايثبت ذلك.





وتاتى اسباب اخرى كثيرة ، فنجد ان سيدة من محافظة سوهاج اقامت دعوى نفقة لان زوجها يشجع فريق كرة قدم "الزمالك " ، وانه قام بتطليقها بعد هزيمة فريقه من احدى اندية الدورى ، حيث طلبت منه ان تذهب لزيارة اسرتها ، فرفض ، ثم قامت بالالحاح عليه اكثر من مرة وهو يشاهد المباراة ، فقام بتطليقها .





وهناك فتاة فى العشرينات من عمرها بمحافظة الدقهلية ، اقامت دعوى طلاق، لانها اكتشفت ان زوجها على علاقة عاطفية ب"خالتها " ..وقدمت للمحكمة مايفيد ذلك من رسائل غرامية وحميمة .





ومنذا أيام استقبلت محكمة الاسرة بزنانيرى 7دعاوى جديدة ، اقامتها زوجات للمطالبة بخلع ازواجهن ، بعد ان اكتشفن انهم متزوجون من زوجات اخريات ، حيث قدمن صور من قسائم الزواج للمحكمة .





ولم تتوقف الاسباب عند ذلك ، فمحكمة مصر الجديدة استقبلت دعوى غريبة لسيدة فى الاربعينات من عمرها ، اتهمت زوجها انه" لايستحم" ..وطلبت من المحكمة خلعه .





وحسب الدعوى التى اطلعنا عليها ، اكدت الزوجة ،ان زوجها مدمن خمور ، وانه ليل نهار يجلس فى الاماكن التى تقدم الخمور بمنطقة الزمالك .





وأضافت انه لايعمل ،ويحصل على كل اموالى لشرب الخمور ،لكن الاغرب انها طلبت من المحكمة خلعه لعدة اسباب اهمها كما قالت "انه لايستحم" نهائيا ، فقط يقوم بتغيير ملابسه ، والاستحمام النادر يكون عند اقامة علاقة .





اما محكمة الاسرة بدمنهور بمحافظة البحيرة ، فقد استقبلت دعوى تحمل فى مضمونها فيلما سينمائيا نادرا ، حيث اقامت فتاة فى العشرينات من عمرها دعوى امام محكمة الاسرة طلبت تطليقها من زوجها ، بعد ان اكتشفت انه متزوج عليها من 4 زوجات قبلها ، واكتشف كذلك ان الزوجات الاربع مقيمات فى 4محافظات ،وان زوجها هارب من حكم بالمؤبد ، وكذلك هارب من الثأر بعد ان قتل احد المواطنين بسوهاج .





اما الدعاوى التى قدمت فيها زوجة اثبات انها تستحق الطلاق ، كانت فى محافظة المنيا ، عندما طلبت فتاة من المحكمة تطليقها، لأن زوجها "مابيعرفش " حسب ماجاءت فى الدعوى، لتفاجأ الفتاة المحكمة ، بتقديم تقارير طبية تؤكد قولها.. وتقضى المحكمة بتطليقها.





وفى محكمة مصر الجديدة قدمت سيدة دعوى خلع من زوجها ،ووصفته بانه بخيل ،ولاينفق عليها وعلى اسرته، ووصفت الزوجة بخل زوجها بانه "شح " وان كل امواله فى البنوك ويرفض انفاق جنيه واحد على اسرته ،وانه لولا عملها كانت ماتت من الجوع.





اما فتاة العشرينات بمحافظة الاسماعليه ، فقد اقامت دعوى خلع من زوجها ،لان "حماتها "تتدخل فى شئون اسرتها ،وان زوجها لايسمع الا كلام والدته.





ولم تتوقف غرائب قضايا الخلع عند الشباب ، فقد اقامت سيدة فى الستينات من عمرها دعوى خلع من زوجها صاحب ال65 عاما ،لانه" بيضربها.





وقالت الزوجة ،ان زوجها يتعدى عليها يوميا بالضرب بسبب زياراتها المتكررة لاولادها المتزوجين ، وانه يتهمها بانفاق المعاش على هذا الزيارات.