ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو ونصف فودو بالشرابية

تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط مسجل خطر حال تواجده بمنطقة سكنه بالشرابية.
اقرأ أيضا| إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص بطريق أسيوط -
الفرافرة
اقرأ أيضا| ضبط تشكيل عصابى
تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين فى الخانكة
اقرأ أيضا| معركة بالشوكة والعصر.. إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقنا
وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الفودو المخدر وزنت كيلو ونصف جرام ومبلغ مالي 400 جنيه وهاتف محمول .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .
تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.