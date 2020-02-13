ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو ونصف فودو بالشرابية

تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط مسجل خطر حال تواجده بمنطقة سكنه بالشرابية.









وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الفودو المخدر وزنت كيلو ونصف جرام ومبلغ مالي 400 جنيه وهاتف محمول .





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .





تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.



