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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو ونصف فودو بالشرابية

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:09 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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كتب محمد صبري
تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط مسجل خطر حال تواجده بمنطقة سكنه بالشرابية.


وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الفودو المخدر وزنت كيلو ونصف جرام ومبلغ مالي 400  جنيه وهاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .

 تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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