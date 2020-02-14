فيديوجراف.. فتاة ترقص على كرسي متحرك

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موقع التغريدات تويتر بعدما نشرت صورًا ومقاطع لها وهي ترقص بمساعدة كرسيها بعدما اختبأت من الناس لفترة طويلة بسبب شعورها بالعجز وعدم القبول اجتماعيًا بسبب إعاقتها.