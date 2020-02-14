فيديوجراف.. فتاة ترقص على كرسي متحرك

أشعلت راقصة على "كرسي متحرك" موقع التغريدات تويتر بعدما نشرت صورًا ومقاطع لها وهي ترقص بمساعدة كرسيها بعدما اختبأت من الناس لفترة طويلة بسبب شعورها بالعجز وعدم القبول اجتماعيًا بسبب إعاقتها.
والسبب في اختفائها أن الشابة الجميلة «نيلا مورتون» التي تعيش في جنوب كارولينا كانت ترقص على كرسيها المتحرك ذات يوم لكن صديقة بلا قلب أخبرتها أنها تبدو غريبة.
لذلك قررت عاشقة الرقص البالغة من العمر 21 عامًا أن تختبئ عن أعين الناس إذ تعاني نيلا من حالة نادرة تسمى أولريخ "التشوه العضلي
ولمزيد من التفاصيل حول الشابة الجميلة «نيلا مورتون» تابعوا الفيديوجراف التالى.