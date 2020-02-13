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اقتصاد

بروتوكول لتنفيذ 80 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع القطاع المالي والتجاري نجحت في توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية نادي اينرويل النيل بمبلغ 175 ألف جنيه للأسر الأشد احتياجا بالمنيا.

وأضاف الشهاوي أنه سيتم توصيل 40 وصلة مياه بإجمالي 83 ألف جنيه بالإضافة إلي 40 وصلة صرف صحي بإجمالي 92 ألف جنيه وذلك تحت إشراف قطاعي المياه والصرف الصحي بالشركة، وسيتم توزيع هذه التوصيلات علي الأسر الأشد احتياجا بقري بني احمد الشرقية – بني أحمد الغربية – صفط الخمار– وعدد من القرى داخل المحافظة مجانا.

وأكد الشهاوي أن الشركة تسعى للتعاون مع كافة الجهات المانحة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر الأشد احتياجا داخل المحافظة وذلك من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.
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