وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان يعقد جلسات صلح بين عائلات بشبرا الخيمة.. صور

عقد المهندس عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عدة جلسات صلح بين اكثر من عائلة من محافظة القليوبية، بمقره الدائم بشرق شبرا الخيمة، كانت قد اشتدت بهم الخلافات والمشاحنات الامر الذي وصل في بعضها الى تحرير المحاضر.





وحرص الخضراوي خلال عقد هذه الجلسات الصلح على درأ تفاقم الخلافات كي لا تتعدى محاضر الشرطة وتصل الى ساحات المحاكم، بان يستمع الى كل الاطراف ويقترح الحلول المثلى حفاظا على كيان الاسر والعائلات الشبراوية.









ويأتي هذا من المهندس عبد السلام الخضراوي إيمانا بأهمية وضرورة الصلح بين العائلات ليعم السلام والرخاء على أهل وجيران المنطقة وعملا بما أقره وقاله المولى عز وجل في محكم كتابه عن الصلح والتواد بين الناس وأوصى به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم - حيث يقوم الخضراوي باستضافة المتخاصمين وحل قضاياهم الخلافية بمقره الدائم تفعيلا للمشاركة المجتمعية.