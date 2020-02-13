شاهد.. كواليس مران الأهلي الأخير قبل مواجهة المصري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته باستاد مختار التتش اليوم استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها غدًا ضمن منافسات مسابقة الدوري.





وأعلن السويسري رينيه فاير، المدير الفني قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري غدًا بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري.





وضمت القائمة كلا من: