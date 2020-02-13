أسوان تحصد مراكز متقدمة فى مسابقات أسبوع الجامعات بسوهاج .. صور

تواصل جامعة أسوان حصدها للعديد من الجوائز والميداليات فى مختلف المسابقات التى تشارك فيها سواء على المستوى المحلى أو الدولى.





وقد نجحت الجامعة الفوز فى بطولة التنس الأرضى، وبطولة الشطرنج، وبطولة تنس الطاولة خلال مشاركتها فى فعاليات أسبوع الجامعات الأول الذى تستضيفة جامعة سوهاج.





وأعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن فوز الدكتورة مها طه بالمركز الأول فى بطولة تنس الأرضي على جامعة طنطا، وفوز جامعة أسوان بالمركز الثاني في بطولة الشطرنج علي مستوي الجامعات المشاركة ، بجانب فوز الكابتن على سعيد بالمركز الثانى فى بطولة تنس الطاولة رجال.





فيما تواصل جامعة أسوان مشاركتها في فعاليات أسبوع الجامعات الأول الذي تستضيفه جامعة سوهاج والذي يقام خلال الفترة من 8 إلي 14 فبراير الجاري لتعزيز دور الشباب والمشاركات الطلابية والذي تشارك فيه جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بوفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بهدف المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل علي المنافسة في كافة الأنشطة والحصول على مراكز متقدمة من بين الجامعات المشاركة .





وكانت جامعة اسوان قد حصلت علي المركز الثالث في ماراثون الجري ايضا ومن الجدير بالذكر ان جامعة أسوان تشارك بوفد مكون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بهدف المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل علي المنافسة في كافة الأنشطة والحصول علي مراكز متقدمة من بين الجامعات المشاركة.





وأضاف إيهاب رفعت مسؤول الاتصال ومنسق عام وفد جامعة أسوان أن وفد جامعة أسوان يشارك في أسبوع الجامعات الأول بسوهاج والذي يقام خلال الفترة من 8 إلي 14 فبراير الجارى.





كما حققت جامعة أسوان فوزا غاليا على يد سليم محروس بالمركز الثانى فى بطولة الشطرنج بعد مباراة صعبة مع لاعب سوهاج فى المباراة النهائية وقام الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بتهنئة لاعب جامعة أسوان بعد خسارة من لاعب جامعة سوهاج وحصوله علي المركز الثاني في بطولة الشطرنج.





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