بسبب محمد رمضان.. الطيار الموقوف يوجه رسالة مؤثرة لـ وزير الطيران

نفى الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، ما قاله الفنان محمد رمضان في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن طلبه 9.5 مليون جنيه تعويضا بعد إيقافه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة.





وقال "أبو اليسر"، في لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، إنه لم يحدث أي تواصل تليفوني بينه وبين محمد رمضان إلى يومنا هذا، معقبا: "أنا أتصل به منذ أسبوعين ولا يرد على الهاتف"، مشيرًا إلى أنه عقب فصلي عن العمل خرج في إحدى الجرائد الصحفية يؤكد أنه لن يتركني وسيقف بجانبي للحصول على حقي.





وأشار إلى أن الميديا هي التي أوقفته عن العمل لأن ما حدث أصبح قضية رأي عام، لذلك عدت لنشر فيديوهاتي والحديث في القنوات لأن الميديا هي التي ستنقذني من هذا الموضوع، متابعًا: "فاض بيا ومش هنزل لمستوى أقول لواحد انت عملت فيا كذا وكذا وكذا".





وتابع:"الحل الذي قدمه محمد رمضان بأنني أرسل السيرة الذاتية الخاصة بي لأستاذ سعيد إمام مدير قنوات روتانا للعمل في مجال الطيران، هذا حل غير واقعي بالمرة لأنني اتوقفت مدى الحياة عن العمل، أنا اتحكرت لما زهقت، محمد رمضان دمر 8 بيوت".





وناشد أبو اليسر، محمد منار، وزير الطيران المدني، بإعادة النظر في قرار إيقافه ومراجعة مواقفه من ما حدث، لأنه ليس مخطئًا وما حدث تصرف غير مسئول من محمد رمضان من هذا الفيديو، هل منتظر يديني قرشين في إيدي، وانا قلت للميديا وعرفتهم الموضوع، وبناشد القامات الكبيرة الالتماس من وزير الطيران أنه يراجع موقفي وإعادة نظر في قرار الإيقاف.