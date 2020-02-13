الأردن: الاشتباه في إصابة 37 شخصا بينهم أجانب بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن نقل 37 أردنيًا وأجانب لمستشفى العزل للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "الرأي" الأردنية، قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، الدكتور عدنان إسحاق، إن وحدة الحجر الصحي في مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 أردنيا وصينيين وجنسيات أجنبية أخرى احترازيا للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، بعد وصولهم إلى المطار.





وأضاف إسحاق أن حالات الاشتباه رحلت فورا من المطار إلى وحدة العزل، وسوف يطبق عليهم الحجر لمدة 14 يوما لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا.





وأكد أنه تم منع زيارة أقاربهم وذويهم تماما كإجراء احترازي مشيرًا إلى أن وحدة الحجر الصحي استقبلت منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا حتى الآن 147 حالة اشتباه.





وأوضح أن وزارة الصحة تطبق إجراءات منع دخول فيروس كورونا بصرامة تامة، مؤكدا أن الأردن لا يزال خال من الفيروس القاتل.