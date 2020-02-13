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اقتصاد

تراجع سعر الدولار له مردود إيجابي على هذا القطاع.. الدسوقي يوضح

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال دكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن أسعار الكهرباء في المصانع غير مدعمة، ولذلك لا بد من تخفيض أسعار الكهرباء؛ لأن القطاع الصناعي بمصر أمامه العديد من التحديات ويأتي على رأسها الدول المنافسة خاصة تركيا التي تدعم صناعتها بشكل كبير، لذلك لابد من تخفيض سعر الكهرباء للمصانع لمواجهة هذه التحديات.

وأشار الدسوقي، إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم الصناعة في الفترة الأخيرة ويأتي على رأسهم مبادرة الـ100 مليار جنيه، متوقعًا أن تزيد عدد المصانع في مصر إلى ضعف العدد الحالي خلال العامين القادمين إثر هذه المبادرة. 

وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه حدث تغير كبير بأسعار الدولار منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن أي تراجع بسعر الدولار سيكون له مردود إيجابي على الصناعة المصرية.

وتراجع الدولار بنحو 10 قروش منذ بداية تعاملات شهر فبراير الجاري متراجعا من 15.75 جنيه للشراء أول الشهر الجاري إلى 15.65 جنيه للشراء مع انتصاف تعاملات الشهر.

فيما تراجع سعر بيع الدولار من مستوى 15.85 جنيه أول تعاملات الشهر إلى 15.75 جنيه خلال نفس الفترة.

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2020، بختام التعاملات، بنحو 3  قروش، ليسجل متوسط سعر الشراء 15.64 جنيه و14.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلى المصري اليوم الخميس 13-2-2020 بنحو 3 قروش ليسجل 15.65 جينه للشراء، و15.75 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء  و15.75 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  لـ 15.63  جنيه للشراء  و15.73 جنيه للبيع كما تراجع سعر الدولار فى بنك مصر لـ 15.65 جنيه للشراء  و15.75 جنيه للبيع.. وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع.
  
وسجل سعر الدولار في البنك العربى الأفريقي 15.63 جنيه للشراء مقابل 15.73 جنيه للبيع وكذا سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.


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