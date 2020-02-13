تراجع سعر الدولار له مردود إيجابي على هذا القطاع.. الدسوقي يوضح

قال دكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن أسعار الكهرباء في المصانع غير مدعمة، ولذلك لا بد من تخفيض أسعار الكهرباء؛ لأن القطاع الصناعي بمصر أمامه العديد من التحديات ويأتي على رأسها الدول المنافسة خاصة تركيا التي تدعم صناعتها بشكل كبير، لذلك لابد من تخفيض سعر الكهرباء للمصانع لمواجهة هذه التحديات.





وأشار الدسوقي، إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم الصناعة في الفترة الأخيرة ويأتي على رأسهم مبادرة الـ100 مليار جنيه، متوقعًا أن تزيد عدد المصانع في مصر إلى ضعف العدد الحالي خلال العامين القادمين إثر هذه المبادرة.





وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه حدث تغير كبير بأسعار الدولار منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن أي تراجع بسعر الدولار سيكون له مردود إيجابي على الصناعة المصرية.