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برلمان

برلماني يكشف عن مشروع قانون جديد ينظم مواقف السيارات

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:04 ص
مواقف السيارات
مواقف السيارات
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القسم السياسي
قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه قدم مشروع قانون للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تنظيم المواقف السيارات والساحات، نظرا لأن موضوع المواقف يحتاج لوجود إشراف من الحكومة وذلك لضبط أداء سائقي المركبات ومراقبة التلاعب بأسعار الأجرة ذلك الأمر الذي يعاني منه المواطنين، إضافة إلي تحقيق الأستغلال الأمثل لتلك المساحات.

أكد "الحسيني" في تصريحات لـ" صدي البلد"، إن لجنة الادارة المحلية ستقوم بدراسة هذا القانون ومناقشة المعوقات التي يواجهها المواطنين، إضافة لوضع عقوبات حازمة تتصدي للإعتداءات القائمة سواء علي حق المواطن أو الدولة.

أشار النائب إلي أن اللجنة تبحث وتسرد أهم مشكلات المواطنين الخاصة بتعاملاتهم في الشارع المصري وبإعتبار نسبة كبيرة منهم تتعرض للاعتداءات التي من شأنها أن تنشر العنف والفوضي والعشوائية في المجتمع مما أدي لتحرك البرلمان تجاه هذه التحديات.
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