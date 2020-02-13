فاروق جعفر يكشف خطة الزمالك لحصد لقب السوبر الأفريقي من الترجي

يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.

وكشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق خلال تصريحات عبر قناة "الزمالك": "على لاعبي الزمالك السيطرة من منطقة وسط الملعب والسيطرة من البداية ويكونوا فعل وليس رد فعل".





وتابع: " يجب أن تظهر شخصية الزمالك مع انطلاق المباراة وإجبار لاعبي الترجي على البقاء في مناطقهم الدفاعية".





سجل العملاق التونسي، خلال 4 مباريات خاضها في السوبر الأفريقي، 6 أهداف، بواقع 3 أهداف في موتيما بيمبي الكونغولي، هدف في كل من أسيك الإيفوارى، المغرب الفاسي والرجاء المغربى.





ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.





وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.



