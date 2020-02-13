AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاروق جعفر يكشف خطة الزمالك لحصد لقب السوبر الأفريقي من الترجي

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.
 
وكشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق خلال تصريحات عبر قناة "الزمالك": "على لاعبي الزمالك السيطرة من منطقة وسط الملعب والسيطرة من البداية ويكونوا فعل وليس رد فعل".

وتابع: " يجب أن تظهر شخصية الزمالك مع انطلاق المباراة وإجبار لاعبي الترجي على البقاء في مناطقهم الدفاعية".

سجل العملاق التونسي، خلال 4 مباريات خاضها في السوبر الأفريقي، 6 أهداف، بواقع 3 أهداف في موتيما بيمبي الكونغولي، هدف في كل من أسيك الإيفوارى، المغرب الفاسي والرجاء المغربى.

ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.

وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

جدير بالذكر أن النادى الأهلى، يمتلك الرقم التاريخى في التتويج، بلقب السوبر الأفريقي، برصيد 6 ألقاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديربي مانشستر وليفربول والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7 -12- 2019 والقنوات الناقلة

الاتحاد القطري يستفز الزمالك قبل أيام من مباراة السوبر الإفريقي

شاهد.. أول تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي

مطلب شعبى فى ميت عقبة وباب سويقة.. مين يكسب السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي؟

شاهد .. أول فريق مصري يطيح بنادي الترجي في دوري أبطال أفريقيا

مجدى عبدالغنى: قلقان على الزمالك من الترجي ورضا عبد العال مبيعرفش يدرب.. فيديو

ترشيحاتنا

غدا البث التجريبي.. تعرف على تردد قناة مصر القرآن الكريم عبر نايل سات

دامت 50 عاما.. تعرف على قصة حب ميمي جمال وحسن مصطفى

حمو بيكا: تعبت نفسيا لما شاكوش حصل على عضوية النقابة.. فيديو

احذر.. ماذا يحدث عند استخدام بيكربونات الصوديوم في تبييض الأسنان

عضو مجلس الأهلي عن السوبر الإفريقي: سأكون زملكاويا غدا

أسامة ربيع: قناة السويس ليست مجرى مصريا فحسب بل عالمي.. و 3 سفن لا تمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد

وزير الشباب يشهد افتتاح النسخة الثانية من معرض ISF للرياضة واللياقة البدنية..صور

فوبيا كورونا.. طرد طالبة ماليزية من مسكنها خوفًا من العدوى.. تفاصيل