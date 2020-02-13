إسرائيل تعلن عن خطة "تنوفا" استعدادا للحرب مع إيران

قالت وسائل إعلام إٍسرائيلية، اليوم الخميس، إن هناك قرارا لإنشاء قيادة جديدة خاصة بإيران كأولوية عليا لخطة متعددة السنوات يطلق عليها اسم "تنوفا".









وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الخطة "تنوفا" أو "الزخم" وضعها الجنرال، أفيف كوخافي، وتهدف لتحقيق تفوق عسكري كبير على أعداء إسرائيل.









وأشارت إلى أن القيادة الجديدة سوف يتولاها ضابط برتبة ميجور جنرال وسيتم تكليفه بالتركيز على تحليل التهديدات التي تشكلها إيران، والتخطيط لحملة إسرائيل ضد طهران.









وقالت الصحيفة إن القيادة الجديدة سوف تعزز قدرات الجيش الإسرائيلي الهجومية ، بما في ذلك استخدام الوسائل التكنولوجية لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي لتدمير أهداف العدو ، وزيادة تفوق الاستخبارات العسكرية؛ وتوسيع نطاق جمع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بإيران بما في ذلك عبر الأقمار الاصطناعية ، وكذلك تعزيز قدرات إسرائيل الإلكترونية ، سواء الدفاعية أو الهجومية.









وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة على الخطة من قبل وزير الدفاع نفتالي بينيت وعُرضت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.









يأتي إنشاء القيادة الجديدة بشأن إيران وسط توترات بين إسرائيل وإيران حيث تتبادل الدولتان توجيه التهديدات.







