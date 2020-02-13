بعد تعرضهم لحادث سير.. سليمان عيد يطمئن جمهوره بصورة لأسرته

طمأن الفنان سليمان عيد، جمهوره على حالة اسرته الصحية بعد تعرضهم لحادث سير مساء اليوم.

ونشر الفنان سليمان عيد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة ظهر خلالها برفقة اسرته وعلق قائلًا "الف شكر لكل الناس اللى اطمنوا على اسرتى وربنا يبعد عنكوا اى شر والحمدلله اسرتى بخير 🙏".



يذكر ان الفنان سليمان عيد، اعلن مساء اليوم على حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعرض زوجته وابنته لحادث سير.

وكتب عيد على الصورة: "الحمد لله قدر ولطف مراتي عملت حادثة بالعربية هي وبنتي والحمدلله هما بخير".

كانن آخر أعمال سليمان عيد هو مسلسل "هوجان"، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز.

وشارك سليمان عيد كضيف شرف فى مسلسل الواد سيد الشحات والذى عرض فى شهر رمضان الماضي.







