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تعليم

طالبات جامعة طنطا يكتسحن المراكز الأولي بأسبوع شباب الفتيات بالفيوم

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:14 م
بمشاركة 25 جامعة
بمشاركة 25 جامعة حكومية :طالبات جامعة طنطا يكتسحن المراكز ال
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احمد علي
فازت جامعة طنطا بالمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية في كرنفال افتتاح أسبوع شباب الفتيات الخامس ، والذي انعقدت فعالياته بجامعة الفيوم فى الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير الجارى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن مشاركة نحو 25 جامعة مصرية.

وفازت جامعة طنطا بدرع المركز الثالث في النشاط الاجتماعي علي مستوي الجامعات، بحصول الطالبة ايناس عمرو محمد الصعيدى بكلية الطب البشرى على المركز الثانى على مستوى الجامعات بمسابقة الطالبة المثالية وكأس المسابقة. كما حصلت الطالبة روضة رضا ذكى علي المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعات.

كما حصلت الجامعة علي درع المركز الثالث في النشاط الثقافي علي مستوي الجامعات.، بحصول كل من الطالبة ميرام محمود سعد وريم أحمد إبراهيم علي المركز الثاني في مسابقة مجلة الحائط، كما فازت الطالبة إيمان عيد محمود وايمان اشرف محمد بالمركز الثاني وكأس المركز الثاني بدوري المعلومات.

وفي مسابقة المراسل التلفزيوني، فازت الطالبة ايمان عبد العزيز حجازي بالمركز الثالث، وحصلت الطالبة سماء ياسر الأشقر علي المركز الثاني بمسابقة الشعر العامي، في حين فازت الطالبة رنا أشرف عبده بكلية الهندسة بالمركز الثاني في الإلكترونيات بمسابقة نادي العلوم، وحصلت الطالبة آية شريف الجروانى بكلية التربية الرياضية علي المركز الثالث في الوثب الطويل بمسابقة ألعاب القوى.

ومن جانبه ، هنأ الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا أعضاء وفد الجامعة من الطالبات الفائزات فى أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس، معربا عن سعادته البالغة لتألق بعثة الجامعة من الفتيات والذين استطاعوا إحراز المراكز الأولي فى الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، وهو ما يؤكد على دعم ورعاية إدارة الجامعة للنشاط الطلابي.

كما دعا الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب ، طالبات الجامعة إلى بذل المزيد من الجهد فى كافة المشاركات والأنشطة القادمة بما يليق باسم جامعة طنطا ، وبما يسهم فى تنمية مداركهن ومهاراتهن .
طالبات جامعة طنطا يكتسحن المراكز الأولي بأسبوع شباب الفتيات بالفيوم
طالبات جامعة طنطا يكتسحن المراكز الأولي بأسبوع شباب الفتيات بالفيوم
طالبات جامعة طنطا يكتسحن المراكز الأولي بأسبوع شباب الفتيات بالفيوم
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