سنة حلوة يا نسيج.. تورتة وتنورة وبالونات 3 مشاهد مبهجة من الذكرى 10 لافتتاح المتحف.. صور

رصدت كاميرا موقع صدى البلد 3 مشاهد مبهجة وتحمل معاني إنسانية امتزجت بروعة وجمال التراث،وذلك في الاحتفالية التي نظمها متحف النسيج المصري في شارع المعز،بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاحه.





المشهد الأول تمثل في التورتة التي أعدها العاملون بالمتحف واحتفلوا بها مع المدير العام د.أشرف أبو اليزيد في الشارع وسط زوار المعز،والذين غنوا جميعا للمتحف قائلين:"سنة حلوة يا نسيج".





المشهد الثاني كان في حالة المرح التي اضفاها العاملون بالمتحف علي الاحتفالية، حيث صعدوا لأعلى سطحه وألقوا على زوار المعز والمارة عددا كبيرا من البالونات، والتي جعلت زوار الشارع يصرخون مرحا ويتنافسون في الحصول عليها.





وتمثل المشهد الثالث في التنورة، والتي باتت تمتلك قوة جذب تراثية لكل من يشاهدها،خاصة مع المزمار البلدي الذي يصاحبها عزفا،وما أن ظهرت التنورة في شارع المعز، حتى التفت حولها أعداد كبيرة من المارة، وصاحبوها حتى مسرح الشاعر المجاور للمتحف، حيث شهد تقديم بعض الفقرات الفنية.





وهناك مشهد رابع كان مكملا لما سبق، حيث رصدنا عددا من السائحين الأجانب في الشارع وهم سعداء بالفقرات التي شاهدوها،خاصة التنورة التي حرص عدد كبير منهم علي تصويرها إعجابًا بها.



