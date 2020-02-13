القومى للمرأة يختتم حملة طرق الأبواب بـ الغربية

اختتمت اليوم فعاليات حملة طرق الأبواب التى نظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة فى المبادرة" الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.





قالت الدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس بالمحافظة إن الحملة استهدفت خلال اليوم الثالث والأخير السيدات والرجال بالعديد من مراكز و قرى المحافظة مثل مركز شباب الهياتم بمركز المحلة الكبرى ، ومركز شباب قرية ابيار مركز كفر الزيات وغيرهم من مراكز وقرى المحافظة، بواقع 181300 زيارة بإجمالي مستهدف 383000، حيث قامت الرائدات الريفيات و عددهن 332 رائدة بالإضافة إلى المتطوعين من الوحدات المحلية و مراكز الشباب و عددهم 120 , بتوعية أهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة، وسبل الهجرة الامنة، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية ، ليصل اجمالي المستهدفين من الحملة على مدار ثلاثة أيام 880 ألف سيدة و فتاة ورجل.





وعلى هامش الحملة اليوم أقيمت ندوتان، الأولى بمركز شباب الهياتم بمركز المحلة الكبرى، والثانية بمركز شباب قرية ابيار مركز كفر الزيات، تضمنت المدونات توعية أهالى المراكز بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبرسائل الحملة.





جدير بالذكر أنه تم عرض رسائل الحملة على الشاشات الإعلانية بمدينة طنطا لتوعية أهالى المدينة.