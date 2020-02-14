حاسبات عين شمس تحتفل بحصول 40 من طلاب المدارس على دورات مجانية في البرمجة

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي في البرمجة، والذي نظمته كلية الحاسبات والمعلومات ل ٤٠ من طلاب المدارس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية وبتنظيم الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد مرعى مدير مركز الإستشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات.





أقيمت الدورات التدريبية المجانية فى البرمجة لعدد (٤٠ ) من طلاب إدارة غرب مدينة نصر التعليمية وإدارة البساتين ودار السلام التعليمية خلال أجازة نصف العام الدراسى، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ممثلة فى كلية الحاسبات والمعلومات ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة.





حضر الحفل الختامي للدورة التدريبية الأستاذ محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية تعليم القاهرة والأستاذ محمد الحسينى مدير عام الشئون المالية والإدارية بتعليم القاهرة والأستاذ عبد الروؤف علام رئيس مجلس أمناء وآباء ومعلمي القاهرة، حيث تم إهداء درع من وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة للسيدة الأستاذة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية وشهادات تقدير لكل من أ.د. هاله مشير والدكتور تامر مصطفى والدكتور محمد مرعى.



