AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حاسبات عين شمس تحتفل بحصول 40 من طلاب المدارس على دورات مجانية في البرمجة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:03 ص
حاسبات عين شمس تحتفل
حاسبات عين شمس تحتفل بحصول ٤٠ من طلاب المدارس على دورات مجان
Advertisements
حسام الفقي
اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي في البرمجة، والذي نظمته كلية الحاسبات والمعلومات ل ٤٠ من طلاب المدارس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية وبتنظيم الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد مرعى مدير مركز الإستشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات.

أقيمت الدورات التدريبية المجانية فى البرمجة لعدد (٤٠ ) من طلاب إدارة غرب مدينة نصر التعليمية وإدارة البساتين ودار السلام التعليمية خلال أجازة نصف العام الدراسى، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ممثلة فى كلية الحاسبات والمعلومات ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

حضر الحفل الختامي للدورة التدريبية الأستاذ محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية تعليم القاهرة والأستاذ محمد الحسينى مدير عام الشئون المالية والإدارية بتعليم القاهرة والأستاذ عبد الروؤف علام رئيس مجلس أمناء وآباء ومعلمي القاهرة، حيث تم إهداء درع من وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة للسيدة الأستاذة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية وشهادات تقدير لكل من أ.د. هاله مشير والدكتور تامر مصطفى والدكتور محمد مرعى.

وقامت أ.د. نجوى بدر عميد الكلية بتوزيع شهادات تقدير لطلاب المدارس وأكدت أن الكلية تسعى لتحقيق المشاركة الفعالة لخدمة المجتمع ونشر الوعى والمعرفة لطلاب المدارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى السيد: المصريون بيعملوا حاجات مش معقولة وسنعود لريادة العالم بنباهتنا

جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية

رئيس جامعة عين شمس يزور اتحاد الشرطة الرياضي.. إطلاق مبادرة تحدي الأمية.. تعرف على تفاصيل دبلومتي STM بكلية التربية

أول امتحان إلكتروني لطلاب تمريض عين شمس.. صور

رئيس جامعة عين شمس يكرم أعضاء هيئة التدريس بـ كلية الحاسبات

اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقسم الفلسفة بتربية عين شمس

ترشيحاتنا

سيدة عزبة الهجانة: الرئيس السيسي قالي هعوضك بعنيا.. فيديو

الأهلى يكتسح الزمالك بأربعة أهداف فى دوري الجمهورية

بعد تعرضهم لحادث سير.. سليمان عيد يطمئن جمهوره بصورة لأسرته

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ نسرين طافش مثيرة للجدل

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا