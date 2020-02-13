المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يحتفل بتسليم جائزة مكرم مهنى للإبداع العلمي

نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، احتفالية توزيع جائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للإبداع العلمي "جائزة د. مكرم مهنى" لعام ٢٠٢٠ بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والأنبا موسى أسقف الشباب وعدد من الوزراء السابقين والسفراء وممثلي الدول وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين .





وأكد الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي – في كلمته خلال الاحتفالية – إن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يقدم ٤ جوائز سنوية، هى جائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للحكمة والشفقة "جائزة البابا شنوده الثالث"، وجائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للثقافة والعلوم الإنسانية "جائزة الدكتورة علا غبور"، وجائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للإبداع العلمي " جائزة د. مكرم مهنى"، وجائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الحق في الحياة "جائزة الأستاذ فريد حبيب" وجميعها تقدم للمصريين بمختلف توجهاتهم .





وأضاف الأنبا إرميا أن جائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للإبداع العلمي "جائزة د. مكرم مهنى" بدأت بتشكيل لجنة علمية ضمت عددا من الأساتذة وقد ترأسها الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس حينذاك، وتقدم لها في عامها الأول ١٠ باحثين وفي العام التالي تقدم لها ٣٤ باحثا وعن هذا العام تقدم لها ٧٢ باحثا، وهو ما يؤكد انتشارها ومعرفتها من قبل كافة الباحثين.





وأعلن نيافة الأنبا إرميا أن جائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للإبداع العلمي "جائزة د. مكرم مهنى" للعام القادم ستصبغ بالدولية حيث سيتاح للباحثين من غير المصريين التقدم بأبحاثهم وذلك دون تفرقة، بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لخدمة مصر والممصريين.





من جانبه، قال نيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب إن كان يرتبط بعلاقات قوية وراسخة مع الراحل الدكتور مكرم مهني، مشيرا إلى أن ما قدمه الدكتور مكرم من خدمات للكنيسة والوطن كبيرة وعديدة، والتي كان من ضمنها اقتراحه لمثلث الرحمات البابا شنوده الثالث تشكيل اجتماعات تضم الأسر الجامعية، وغيرها من المجهودات العلمية والاجتماعية لخدمة الجميع.





بدوره، أعلن الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق ورئيس المجلس العلمي بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن الفائزين بالجائزة لهذا العام وهم:أولًا: عن كبار الباحثين حصل الدكتور رامي كرم عزيز رئيس قسم الميكروبولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة عن فئة كبار الباحثين في مجال العلوم الحياتية، وذلك عن ابحاثه في تطبيق علوم الجينوم والميكروبيوم الحديثة في اكتشاف الأدوية وتتبع الميكروبات.





وأضاف أن جائزة شباب الباحثين جاءت مناصفة بين، الدكتور أحمد مصطفى محمد السيد الباحث بمركز التمييز العلمي لفيروسات الإنفلونزا- بالمركز القومي للبحوث وذلك عن أبحاثه في تحضير منصات تطعيم مبتكرة ضد عدوى الفيروسات التنفسية الناشئة، فيما حصل الدكتور روماني نبيه نصيف المدرس بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد على الجائزة عن أبحاثه في اكتشاف جسم مناعي صغير النانوبين يثبط مرض جنون البقر باستخدام الاشعة السينية.





حضر الاحتفالية الدكتورة فينيس كامل وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، والسفير بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة، والسفير "راموس خيل" سفير أسبانيا بالقاهرة، والسفير نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة، والسفيرة " منولا فرانك" سفيرة البرتغال بالقاهرة، إلى جانب لفيف من أعضاء مجلس النواب والسياسين والشخصيات العامة.



