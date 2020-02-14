أفريقيا قلب مصر النابض بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث عقد بيت ثقافة الزيتيات محاضرة بعنوان "أفريقيا قلب مصر النابض" حاضرها عادل مصطفى، الذي تحدث عن دول حوض النيل وتسليط الضوء على دور مصر البارز في تهدئة الأوضاع المضطربة في عدة دول أفريقية، بجانب ذلك أكد على أهمية وجود تنمية إفريقية اقتصادية مستدامة لتوطيد الروابط بين الدول وأن العلاقات المصرية الأفريقية هي بحد ذاتها تعد أمن قومي لمصر ولباقي الدول لذا وجب على المثقفين تغيير تفكيرهم من ثقافة الشمال والغرب إلى الثقافة الإفريقية مشيرًا إلى ضرورة قيام مؤسسات المجتمع بدورها في تنشيط هذه العلاقات.



