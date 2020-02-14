كأس فرنسا .. سانت إيتيان إلى نصف النهائي بثنائية في شباك إبينال

تأهل فريق سانت إيتيان إلى نصف نهائي كأس فرنسا بعد فوزه على إبينال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة المحلية.

وافتتح دنيس بويانجا التسجيل في الدقيقة 37، وأضاف مهدي كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 58.



