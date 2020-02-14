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رياضة

كأس فرنسا .. سانت إيتيان إلى نصف النهائي بثنائية في شباك إبينال

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق سانت إيتيان إلى نصف نهائي كأس فرنسا بعد فوزه على إبينال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة المحلية. 

وافتتح دنيس بويانجا التسجيل في الدقيقة 37، وأضاف مهدي كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلص جان فليب كاراسو النتيجة في الدقيقة 62.

ولحق سانت إيتيان بأندية باريس سان جيرمان الوصيف ورين حامل اللقب وليون إلى الدور نصف النهائي.

وسيواجه سانت إيتيان في نصف النهائي فريق رين، في حين يجمع نصف النهائي الآخر بين ليون وباريس سان جيرمان.
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