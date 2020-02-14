نداء شرارة: بلحن وبألف أغاني.. وهذا قراري بشأن خوض تجربة التمثيل

قالت المطربة نداء شرارة، إن مشاركتها في برنامج ذا فويس ساهم بشكل كبير في شهرتها وتعرف الجماهير عليها.





وأضافت شرارة في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " اون اي"، :" زمان مكنتش بحب اغني أوي، ولدي أكثر من أغنية ناجحة في مصر".





وتابعت : ممكن أشارك في تجربة التمثيل ولكنني أنتظر الدور المناسب لي واحتاج إلى دور يتم تفصيله بشكل كامل على شخصيتي".





وأكملت نداء شرارة:" سأكون حذرة في اختيار الأدوار التي من الممكن أن أشارك فيها" مضيفة:" أقوم بتأليف الأغاني والتلحين وقت بتلحين اغنية للفنان محمد عبده وقمت بتأليف أغنية للمطرب رامي عياش".



