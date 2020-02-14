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توك شو

نداء شرارة: بلحن وبألف أغاني.. وهذا قراري بشأن خوض تجربة التمثيل

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:00 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
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هاني حسين
قالت المطربة نداء شرارة، إن مشاركتها في برنامج ذا فويس ساهم بشكل كبير في شهرتها وتعرف الجماهير عليها.

وأضافت شرارة في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " اون اي"، :"  زمان مكنتش بحب اغني أوي،  ولدي أكثر من أغنية ناجحة في مصر".

وتابعت :  ممكن أشارك في تجربة التمثيل ولكنني  أنتظر الدور المناسب لي واحتاج إلى دور يتم تفصيله بشكل كامل على شخصيتي".

وأكملت نداء شرارة:"  سأكون حذرة في اختيار الأدوار التي من الممكن أن أشارك فيها" مضيفة:"   أقوم بتأليف الأغاني والتلحين وقت بتلحين اغنية للفنان محمد عبده وقمت بتأليف أغنية للمطرب رامي عياش".

وقالت:"  انتهيت من الألبوم الأول لي، وأقوم بالتجهيز لألبوم الجديد، ولدي مشاركات في دار الأوبرا  المصرية".
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