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اقتصاد

القاهرة للدراسات الاقتصادية: إعادة المصانع المتعثرة للعمل تسهم في تشغيل مليوني عامل

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:51 ص
المصانع
المصانع
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علياء فوزى
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المبادرة التى اطلقها البنك المركزى مؤخرا لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة والغاء الفوائد البنكية ودفع 50% من اصل الدين على نحو 8000 مصنع يساهم في تشغيل 2 مليون عامل .

و أضاف السيد لـ"صدى البلد" أن تشغيل المصانع المتوقفة ترفع معدلات التشغيل ونمو الاستثمارات المحلية خاصة فى قطاعى الصناعة والزراعة.

واوضحت السيد، أن القطاع الصناعى يواجه ضغوطا مالية كبيرة مثل ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز للمصانع رغم خفض سعر الغاز 7.5 الى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية الا انه مازال مرتفع لرفع تنافسية الصناعة المصرية فى الاسواق الخارجية.

طالب السيد ، الحكومة باعادة النظر فى سعر الاراضى الصماعية ورسوم استخراج التراخيص التى تمثل عبئا ماليا على الصناع فضلا على ضرورة وقف الضرائب العقارية على المصانع.
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