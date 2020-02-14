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فن

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:58 ص
محمد رمضان - اشرف
محمد رمضان - اشرف ابو اليسر
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آيه عاطف
واصل الفنان محمد رمضان، استفزاز جمهوره بعد الهجوم الذي شنه عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، وبعد تصدر هاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان

ونشر محمد رمضان، فيديو جديد له وهي يستقل إحدى سياراته، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلًا :"#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز ال٢مليار و٤٥٠مليون مشاهدة في وقت قياسي #رقم_واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر".

يذكر أن بدأت الأزمة عندما التقط محمد رمضان صورة داخل كابينة إحدى الطائرات الخاصة، واهما الجمهور أنه يستقل الطائرة، الأمر الذي دفع الجمهور للهجوم عليه وعلى الطيار الذي سمح له بالتواجد داخل الكابينة، بسبب عدم توضيح رمضان أنه لم يستقل الطائرة بالفعل وأنها مجرد طائرة خاصة.

بينما أصدر وزير الطيران قرارا بإيقاف الطيار عن العمل مدى الحياة، بسبب محمد رمضان، الذي لم يكتف بذلك بل قام بالسخرية من الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، بشكل وضعه في مأزق كبير مع جمهوره.

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