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رياضة

النصر يصطدم بـ الشباب في الدوري السعودي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:43 ص
فريق النصر
فريق النصر
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محمد السعيد
يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره الشباب، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة والنصف إلا خمس دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق النصر لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط في فخ التعادل أخر مباراتين في الدوري أمام ضمك والفتح.

على الجانب الأخر يطمح فريق الشباب في خطف الثلاث نقاط من النصر، للأقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب بـ 41 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثامن بـ 25 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، العدالة مع التعاون، والوحدة مع الأهلي.
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