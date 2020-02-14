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سفينة حربية أمريكية تصادر أسلحة إيرانية في بحر العرب.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:16 ص
سفينة حربية أمريكية
سفينة حربية أمريكية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات، لإعلان الجيش الأمريكي أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، صادرت أسلحة يعتقد أنها "من تصميم وتصنيع إيراني" تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها مضادة للدبابات، وثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو.

وذكر الجيش الأمريكي، أن بحارة السفينة "نورماندي" أوقفوا سفينة شراعية في بحر العرب يوم  وأن "الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات من طراز "دهلاوية" وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت".

وأضاف أن "مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير".

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