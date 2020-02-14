استمرار المعارك العنيفة بريف إدلب وحلب بسوريا.. فيديو





وكان وزير الخارجية الألماني هايكو هاس دعا لوقف الهجمات على مدينة إدلب وحلب،مطالبا روسيا بإستخدام تأثيرها على النظام السوري لتحقيق ذلك.





وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات المسلحة المدعومة من النظام التركي، شنت هجوما عكسيا على بعض النقاط التي استولى عليها الجيش السوري.

وأضاف المرصد السوري أن الميليشيات التركية شنت هجوما على ريف المهندسين الثاني وأورم الصغرى.

ورصد المرصد، قصفا مدفعيا من القوات التركية المتمركزة في منطقة خفض التصعيد، استهدف مواقع وتمركزات قوات النظام في قرى ميزناز والشيخ علي بريف حلب الغربي.

وقصفت القوات السورية محيط الفوج 46 وبالقرب من مناطق انتشار القوات التركية بريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

أذاعت فضائية العربية لقطات تبرز تواصل المعارك في شمال سوريا بمنطقة حلب وإدلب وذلك بين الأطراف المتنازعة.