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ديني

قبل أداء صلاة الجمعة.. محافظ الدقهلية يستقبل المفتي ووزير الأوقاف.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وصل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى ديوان عام محافظة الدقهلية، فى إطار زيارتهم للمحافظة.

وكان فى استقبالهما الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وسعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

ومن المقرر أن يؤدي مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف صلاة الجمعة في مسجد الفرقان بقرية كفر الطويلة التابعة لمركز طلخا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الدقهلية والذى فيها أسر لويس التاسع بدار ابن لقمان.

وقال محافظ الإقليم إن ذكرى العيد القومي للمحافظة منذ ما يقرب من ثمانية قرون، توافق ذكرى انتصارات خالدة حققها الأجداد لمصر في حمايتها والدفاع عنها وأسر قائد الحملات لويس التاسع.
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