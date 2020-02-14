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حوادث

سقوط عصابة المخدرات قبل ترويجها السموم على شباب الشرقية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار.


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.


عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ، تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة أبو حماد ، وبحوزتهم واحد كيلو جرام لمخدر الأفيون، و100 جرام لمخدر الهيروين، و10 جرام لمخدر الحشيش، و10 جرام لمخدر البانجو، و55 قرص مخدر، وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وسيارة ملاكى، ومبلغ مالى قدره 83 ألف جنيه، وسلاح أبيض، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
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