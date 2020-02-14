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رياضة

رضا عبد العال: عامل وحيد يساهم في فوز الزمالك على الترجي بـ السوبر الأفريقي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:52 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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القسم الرياضي
أكد رضا عبد العال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، صعوبة مباراة الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي في مباراة كأس السوبر الإفريقي، والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم،الجمعة، بالدوحة، مشددا في الوقت ذاته على أن المساندة الجماهيرية ستكون مفتاح الفوز باللقب للفارس الأبيض.

وقال عبد العال، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - الزمالك فريق كبير ولديه نجوم عديدة في صفوفه قادرة على تحقيق الفارق في الأوقات العصيبة، ولكنه مطالب بالتركيز الشديد واللعب حتى آخر دقيقة بكل جدية وحماس.

وأكد النجم الأسبق لنادي الزمالك، أن اللاعبين عليهم استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة التي سيمنحها لهم الجماهير، حتى يتمكنوا من انتزاع اللقب الإفريقي، خاصة وأن الفريق التونسي منافس قوي ولديه العديد من اللاعبين المميزين في صفوفه ويقوده جهاز فني قدير بقيادة معين الشعباني.

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